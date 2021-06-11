Россельхознадзор с 15 июня разрешает поставки железнодорожными вагонами в Россию яблок и томатов с предприятий Азербайджанской Республики, сообщает ведомство.

«По результатам состоявшихся 10-11 июня переговоров между руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом и руководителем Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгаром Тахмазли, Россельхознадзор считает возможным разрешить с 15 июня поставки в Россию яблок и томатов железнодорожными вагонами предприятиям-производителям, списки которых были предоставлены азербайджанской стороной (31 предприятие по производству томатов и 24 компании-производителя яблок)», — отмечается в информации на сайте ведомства.

Решение принято на основании предоставленных азербайджанскими коллегами материалов и под гарантии АПБ. Транспортировка грузов будет осуществляться с обеспечением полной прослеживаемости в сопровождении фитосанитарных сертификатов. В каждом вагоне допускается перевозка только одного вида продукции от одного производителя.

«С 1 октября 2021 года предусмотрен переход на контейнерные перевозки яблок и томатов из Азербайджана в Россию», — подчеркивается в информации.

Minval.az