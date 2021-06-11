

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси Его Святейшеству Кириллу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ваше Святейшество! Глубоко опечалены известием о кончине архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

Самоотверженный труд Высокопреосвященного Александра, его яркий талант проповедника, а также большой личный вклад в укрепление азербайджано-российской дружбы, межконфессионального согласия и толерантности снискали ему заслуженное уважение среди представителей разных вероисповеданий. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Ваше Святейшество, в эти минуты скорби примите наши самые искренние соболезнования в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в письме.

Minval.az