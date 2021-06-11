Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной Архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии.

«Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком. Бесконечная преданность своему призванию, заслуги в развитии мультикультуральных традиций и расширении межконфессионального и межцивилизационного диалога снискали ему большую любовь и уважение в Азербайджане. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердце каждого из нас. В этот скорбный день прошу Всевышнего упокоить его душу и ниспослать терпение всем его родным и близким!».

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Minval.az