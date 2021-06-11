Общий призовой фонд Евро-2020 составляет 284,55 млн. фунтов стерлингов.

В соответствии с призовым фондом, максимальная сумма, которую заработает чемпион Европы, составляет 24,29 млн. фунтов стерлингов, а команда, проигравшая все матчи в группе, ограничится 8 млн. фунтами стерлингов, сообщает аpasport.az,

Каждая из 24 команд получит за участие в турнире 8 млн.

За каждую победу в группе – 860 тыс.

За каждую ничью в группе – 430 тыс.

За выход в 1/8 финала – 1,29 млн.

За выход в 1/4 финала – 2,15 млн.

За выход в 1/2 финала – 3,44 млн.

За проигрыш в финале – 4,03 млн.

За победу в финале – 6,88 млн.

Отметим, Евро-2020 стартует сегодня, его игры пройдут в 11 городах, в том числе в Баку.

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