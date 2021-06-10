Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал о стиле управления командой наставником Станиславом Черчесовым.

«Черчесов — очень хороший мотиватор. Его слова перед матчем звучат очень по-генеральски. Они заряжают. Не всегда это может происходить в раздевалке. Перед игрой с Саудовской Аравией Станислав Саламович вывел нас на прогулку, привёл на поле, показал нам рисунки детей и письма болельщиков с добрыми пожеланиями. Сказал, посмотрите, как за вас болеют, вы им нужны, за вас переживают и желают вам добра. Нам это было очень нужно в тот момент. Его главное тренерское качество — это умение надеть на себя «бронежилет» от которого отскакивает весь негатив. Что бы вокруг ни говорили, что бы не происходило в интернете, на ТВ, пресс-конференциях, какая бы критика необоснованная не летела, этот «бронежилет» не пробить. В этой броне он выходит вперед, и принимает на себя основной удар, оберегая таким образом команду. Коллектив это чувствует, понимает, что он в любом случае за нее, и ценит», — цитирует Самедова «Комсомольская правда».

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