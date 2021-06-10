Министерство обороны Армении распространило сообщение об обстреле подразделений вооруженных сил Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

Факт обстрела вооруженными силами Армении позиций наших вооруженных сил нашел свое подтверждение. В результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов.

Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне.