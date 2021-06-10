Авиакомпания Pegas Fly с 20 июня откроет рейс Владикавказ-Баку.

Рейсы будут осуществляться раз в неделю — по воскресеньям.

Перевозки будут осуществляться на самолетах Embraer-190.

Вылет из Владикавказа будет осуществляться в 14:25 (время аэропорта отправления) с прибытием в Баку в 15:25 (время местное).

В обратном направлении самолет будет вылетать в 17:20 (время аэропорта отправления) с прибытием во Владикавказ в 18:20 по местному времени.

Рейсы Владикавказ–Баку будут выполняться до 24 октября 2021 года.

Minval.az