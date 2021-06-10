

Nar, расширяющий диапазон действия своей сети на освобожденных территориях, установил базовые станции в Шуше. Таким образом, культурная столица страны получила доступ к современной и стабильной сети Nar. С установкой базовых станций с технологиями 2G, 3G и 4G пользователи Nar, теперь могут пользоваться качественными и бесперебойными голосовыми звонками и интернет-услугами в Шуше.

Отметим, что Nar также установил базовые станции в освобожденных от оккупации Ходжавенде и Джебраиле. Оператор мобильной связи продолжает работу по обеспечению других оккупированных территорий качественной сетевой инфраструктурой. Следует отметить, что Nar придает особое значение оснащению территорий, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны мобильной связью.

Отметим, что в период 44-дневной Отечественной войны Nar обеспечивал мобильную связь на освобожденных территориях посредством передвижных базовых станций.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.

Minval.az