

Иран и Азербайджан подписали меморандум о развитии железных дорог.

По словам министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, в ходе его встречи с министром экономики Азербайджана в рамках однодневного визита в страну был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Эслами добавил, что меморандум о взаимопонимании охватывает и вопросы более эффективной работы коридоров Север-Юг и Восток-Запад, передает Тренд.

Он также отметил, что Иран прикладывает усилия по расширению автомагистрали Решт — Астара в направлении Баку, после открытия которой время нахождения в пути сократится до двух часов.

Minval.az