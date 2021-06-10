Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

Как сообщает Минобороны, выразив удовлетворение обучением азербайджанских военных пилотов в Академии Военно-воздушных сил Пакистана, генерал-лейтенант Р.Таиров отметил, что развитие сотрудничества между двумя странами в области военной авиации, в том числе связей в военно-образовательной и других сферах вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности армий наших стран.

Minval.az