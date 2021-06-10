Завтра стартует Евро-2020.
Как сообщает apasport.az, обновленное расписание турнира было утверждено Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня 2020 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. ЕВРО-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2021 года.
Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария
Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева)
Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония
Группа D (Лондон/Глазго): Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия
Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия
Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева)
Групповой этап
11 июня
Группа A: Турция — Италия (23:00, Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс — Швейцария (17:00, Баку)
Группа B: Дания — Финляндия (20:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия — Россия (23:00, Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия — Хорватия (17:00, Лондон)
Группа C: Австрия — Северная Македония (20:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды — Украина (23:00, Амстердам)
14 июня
Все голы сборной России в квалификации ЕВРО-2020
Группа D: Шотландия — Чехия (17:00, Глазго)
Группа E: Польша — Словакия (20:00, Санкт-Петербург)
Группа E: Испания — Швеция (23:00, Севилья)
15 июня
Группа F: Венгрия — Португалия (20:00, Будапешт)
Группа F: Франция — Германия (23:00, Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия — Россия (17:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция — Уэльс (20:00, Баку)
Группа A: Италия — Швейцария (23:00, Рим)
17 июня
Группа C: Украина — Северная Македония (17:00, Бухарест)
Группа B: Дания — Бельгия (20:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды — Австрия (23:00, Амстердам)
18 июня
Группа E: Швеция — Словакия (17:00, Санкт-Петербург)
Группа D: Хорватия — Чехия (20:00, Глазго)
Группа D: Англия — Шотландия (23:00, Лондон)
19 июня
Группа F: Венгрия — Франция (17:00, Будапешт)
Группа F: Португалия — Германия (20:00, Мюнхен)
Группа E: Испания — Польша (23:00, Севилья)
20 июня
Группа A: Италия — Уэльс (20:00, Рим)
Группа A: Швейцария — Турция (20:00, Баку)
21 июня
Группа C: Северная Македония — Нидерланды (20:00, Амстердам)
Группа C: Украина — Австрия (20:00, Бухарест)
Группа B: Россия — Дания (23:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия — Бельгия (23:00, Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия — Англия (23:00, Лондон)
Группа D: Хорватия — Шотландия (23:00, Глазго)
23 июня
Группа E: Словакия — Испания (20:00, Севилья)
Группа E: Швеция — Польша (20:00, Санкт-Петербург)
Группа F: Германия — Венгрия (23:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия — Франция (23:00, Будапешт)
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.
24 и 25 июня – дни отдыха
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
26 июня
1: 2A — 2B (20:00, Амстердам)
2: 1A — 2C (23:00, Лондон)
27 июня
3: 1C — 3D/E/F (20:00, Будапешт)
4: 1B — 3A/D/E/F (23:00, Севилья)
28 июня
5: 2D — 2E (20:00, Копенгаген)
6: 1F — 3A/B/C (23:00, Бухарест)
29 июня
7: 1D — 2F (20:00, Лондон)
8: 1E — 3A/B/C/D (23:00, Глазго)
30 июня и 1 июля — дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (20:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (23:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (20:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (23:00, Рим)
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (23:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (23:00, Лондон)
8, 9, 10 июля – дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (23:00, Лондон).