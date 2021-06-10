Завтра стартует Евро-2020.

Как сообщает apasport.az, обновленное расписание турнира было утверждено Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня 2020 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. ЕВРО-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2021 года.

Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария

Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева)

Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D (Лондон/Глазго): Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия

Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия

Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева)

Групповой этап

11 июня

Группа A: Турция — Италия (23:00, Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария (17:00, Баку)

Группа B: Дания — Финляндия (20:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия (23:00, Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия — Хорватия (17:00, Лондон)

Группа C: Австрия — Северная Македония (20:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина (23:00, Амстердам)

14 июня

Все голы сборной России в квалификации ЕВРО-2020

Группа D: Шотландия — Чехия (17:00, Глазго)

Группа E: Польша — Словакия (20:00, Санкт-Петербург)

Группа E: Испания — Швеция (23:00, Севилья)

15 июня

Группа F: Венгрия — Португалия (20:00, Будапешт)

Группа F: Франция — Германия (23:00, Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия — Россия (17:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция — Уэльс (20:00, Баку)

Группа A: Италия — Швейцария (23:00, Рим)

17 июня

Группа C: Украина — Северная Македония (17:00, Бухарест)

Группа B: Дания — Бельгия (20:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды — Австрия (23:00, Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция — Словакия (17:00, Санкт-Петербург)

Группа D: Хорватия — Чехия (20:00, Глазго)

Группа D: Англия — Шотландия (23:00, Лондон)

19 июня

Группа F: Венгрия — Франция (17:00, Будапешт)

Группа F: Португалия — Германия (20:00, Мюнхен)

Группа E: Испания — Польша (23:00, Севилья)

20 июня

Группа A: Италия — Уэльс (20:00, Рим)

Группа A: Швейцария — Турция (20:00, Баку)

21 июня

Группа C: Северная Македония — Нидерланды (20:00, Амстердам)

Группа C: Украина — Австрия (20:00, Бухарест)

Группа B: Россия — Дания (23:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия — Бельгия (23:00, Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия — Англия (23:00, Лондон)

Группа D: Хорватия — Шотландия (23:00, Глазго)

23 июня

Группа E: Словакия — Испания (20:00, Севилья)

Группа E: Швеция — Польша (20:00, Санкт-Петербург)

Группа F: Германия — Венгрия (23:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция (23:00, Будапешт)

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

24 и 25 июня – дни отдыха

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

26 июня

1: 2A — 2B (20:00, Амстердам)

2: 1A — 2C (23:00, Лондон)

27 июня

3: 1C — 3D/E/F (20:00, Будапешт)

4: 1B — 3A/D/E/F (23:00, Севилья)

28 июня

5: 2D — 2E (20:00, Копенгаген)

6: 1F — 3A/B/C (23:00, Бухарест)

29 июня

7: 1D — 2F (20:00, Лондон)

8: 1E — 3A/B/C/D (23:00, Глазго)

30 июня и 1 июля — дни отдыха

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (20:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (23:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (20:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (23:00, Рим)

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (23:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (23:00, Лондон)

8, 9, 10 июля – дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (23:00, Лондон).

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