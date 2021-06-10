Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Азербайджан осенью.

Об этом Report заявили в отделе по связям с общественностью офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Отмечается, что начата подготовка к визиту Х.Клюге в Баку, более точная дата и программа визита станут известны позднее.

Напомним, что ранее глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым заявила о предстоящем визите директора Европейского регионального бюро ВОЗ в регион.

Minval.az