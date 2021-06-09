«Одновременно с остановкой боевых действий 9 ноября прошлого года лидеры договорились разблокировать все коммуникации».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на форуме «Примаковские чтения», передает АПА.

Он отметил, что в рамках реализации этой принципиальной договоренности на встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в январе 2021 года была создана трехсторонняя рабочая группа на уровне заместителей премьер-министров: «Эта рабочая группа занимается исключительно разблокированием всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. В этой рабочей группе работают профессионально подготовленные люди. Конечно, стороны учитывают интересы своих соседей. Наверное, было бы нереалистично, рассчитывать на то, что вот втроем договорились, а что там думает Турция и Иран, нам все равно, это неправильно».

Касаясь наличия в регионе стратегических международных транспортных коридоров «Север-Юг», «Восток-Запад», глава МИД России отметил, что здесь нужно думать не о привлечении или не привлечении кого-то или же наказании, а о выстраивании отношений на долгую перспективу.

Министр иностранных дел России также отметил, что сейчас в заявлениях, прозвучавших из столиц конфликтующих сторон и регионов, доминируют эмоции: «Мы через наш миротворческий контингент, через наше Министерство по чрезвычайным ситуациям активно занимаемся налаживанием нормальной жизни. Результативность деятельности трехсторонней рабочей группы будет определяться, прежде всего, тем, как открытие коммуникаций напрямую поможет улучшить жизнь людей. Что касается роли Турции, то в трехсторонних дискуссиях однозначно учитываются интересы Турции и Ирана. В противном случае открытие коммуникаций не будет иметь максимального эффекта».

Вовлечение Турции в процесс контроля за прекращением огня в Карабахе является стабилизирующим фактором, сказал Лавров.

«В Карабахе действует совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Обеспечивается совместное наблюдение за происходящим на земле с использованием технических средств с территории Азербайджана. Это очень полезный компонент общего соглашения, который позволяет нашим турецким коллегам чувствовать себя причастными к процессу. Это стабилизирующий фактор», — сказал он.

Minval.az