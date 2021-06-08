

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл в Азербайджан, сообщил Trend во дипломатический источник.

Как отметил источник, визит продлится два дня.

Ранее сообщалось, что целями визита, по информации американского внешнеполитического ведомства, станут «продвижение двусторонних и региональных приоритетов» и «поддержка демократического и экономического развития в регионе».

В Азербайджане и.о. помощника госсекретаря США встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе.

Minval.az