Инцидент, произошедший на последних кругах Гран-при Азербайджана «Формулы-1», оказался болезненным для действующего чемпиона мира из Великобритании Льюиса Хэмилтона. Об этом заявил сам Хэмилтон.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон из команды Mercedes неудачно выступил на Гран-при Азербайджана 2021 года, заняв 15-е место. Ключевым стал эпизод на последнем круге, когда он, будучи вторым, совершил ошибку и выбыл из очковой зоны.

Победителем же Гран-при Азербайджана этого года стал гонщик команды Red Bull Серхио Перес.

После бакинского этапа «Формулы-1» Хэмилтон признался, что Гран-при Азербайджана и Монако оказались для него очень сложными.

«Должен признать, что гонки в Монако и Баку оказались самыми сложными в этом сезоне, а инцидент на последних кругах в Баку стал для меня весьма болезненным. Мне просто не повезло, но и Максу тоже не повезло. Такое случается», — сказал Хэмилтон, слова которого приводит F1news.

Заметим, что лидер общего зачета текущего чемпионата мира Макс Ферстаппен, лидируя в Баку, неожиданно выбыл из гонки после того, как у его болида лопнула шина и он врезался в барьер.

Хэмилтон также отметил, что извинился за свою ошибку перед командой.

«Конечно же я извинился перед командой. Мы перегруппируемся и постараемся вернуться в борьбу в лучшей форме. В действительности, гоночный уик-энд в Баку был позитивным с точки зрения прогресса, которого мы добились за пару дней», — добавил Хэмилтон.

Minval.az