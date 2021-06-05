Мэр Еревана Айк Марутян решил навсегда уйти из политики после предстоящих в июне парламентских выборов. Об этом Sputnik Армения сообщил источник из ближайшего окружения столичного градоначальника.

«Ему пришлось за эти три года совсем не сладко. Средств не хватало, даже продал собственность в Чехии», — сказал источник.

Жена Марутяна — чешка по национальности, и у пары в Праге есть недвижимое имущество. Согласно нашей информации, за последние три года доходы мэра были несопоставимы с его прежними актерскими гонорарами, и чтобы продолжить свой обычный образ жизни, семья решила продать имущество в Европе.

Сейчас Марутян сожалеет, что вошел в политику, так как не смог реализовать очень многие проекты. Источник также отметил, что Марутян думает после выборов с семьей покинуть Армению.

Minval.az