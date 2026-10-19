Британская газета The Times призвала президента Украины Владимира Зеленского временно прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы не осложнять отношения Киева с Вашингтоном.

В редакционной статье издание отмечает, что продолжение атак на российскую энергетическую инфраструктуру может негативно сказаться на отношениях Украины с США.

Авторы публикации считают, что Зеленскому стоит прислушаться к позиции американского президента Дональда Трампа, который ранее выражал недовольство действиями Киева.

По мнению редакции, отказ от ударов по российским энергетическим объектам может стать временной мерой, даже если украинское руководство не согласно с таким решением.

Главным аргументом The Times называет необходимость сохранить сотрудничество между Вашингтоном и Киевом.