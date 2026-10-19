Совет прессы Азербайджана выразил серьёзную обеспокоенность распространением предвзятой и искажённой информации об Азербайджане в турецких СМИ и социальных сетях, сообщает APA.

В заявлении отмечается, что решение о единой школьной форме намеренно искажается, сопровождаясь безосновательными утверждениями о якобы введённом запрете на хиджаб и притеснении исламских ценностей.

Совет подчеркнул, что некоторые турецкие СМИ используют старые и поддельные фото- и видеоматериалы, распространяют ложные обвинения, а отдельные платформы предоставляют трибуну призывам к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана.

В организации напомнили, что принцип «Один народ — два государства» не может служить оправданием вмешательства во внутреннюю политику Азербайджана.

Совет прессы призвал турецкие СМИ прекратить манипуляции, проверять публикуемые сведения и оперативно опровергать дезинформацию, наносящую ущерб отношениям двух стран.