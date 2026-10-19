Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему считает прекращение российско-украинского конфликта одним из главных приоритетов, хотя переговоры пока не принесли ожидаемых результатов.

По словам Рубио, за последние почти два года США неоднократно пытались содействовать прекращению боевых действий. Трамп готов предпринимать любые шаги, которые помогут завершить конфликт, отметил госсекретарь.

Рубио также объяснил недавнюю приостановку действия ряда санкций против России. По его словам, Вашингтон хотел проверить, смогут ли переговоры с Москвой и Киевом привести к результату и позволят ли избежать еще одного года разрушительного конфликта.

Госсекретарь назвал конфликт сложным и затяжным: ни одна из сторон не добивается явного преимущества, тогда как обе несут колоссальные потери. Для заключения соглашения обе стороны должны быть готовы к уступкам, полагает Рубио.

Кроме того, глава Госдепартамента опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о приостановке обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.