Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал вероятность военного конфликта с Турцией, заявив, что Израиль уже предпринял меры для предотвращения расширения турецкого военного присутствия в Сирии.

По данным C14 News, Анкара планировала закрепиться на одной из сирийских авиабаз, однако Израиль сорвал эти планы.

Нетаньяху выразил надежду, что прямого столкновения с Турцией удастся избежать, подчеркнув, что прилагает для этого усилия. При этом он признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом относительно турецкого руководства.

Ранее Нетаньяху представил новую доктрину безопасности Израиля, предусматривающую переход от политики сдерживания к активному предотвращению угроз, в том числе посредством превентивных действий.

Хотя Турция в документе напрямую не упоминается, действия Израиля в Сирии соответствуют положениям новой стратегии.