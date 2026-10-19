Власти Франции ввели комендантский час в нескольких районах Парижа и четырех городах на севере страны на фоне беспорядков, сообщает BFMTV.

В Париже ограничения затронули площадь Республики, расположенную на границе III, X и XI округов, а также несколько улиц в квартале Ле-Аль в историческом I округе. По данным BFMTV, комендантский час будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

На севере Франции комендантский час введен в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денена. Ограничения начнут действовать вечером 19 октября и продлятся двое суток — с 20:00 до 06:00 по местному времени. Решение префектура департамента Нор согласовала с мэрами всех четырех городов.

На фоне беспорядков на онлайн-площадках стали появляться объявления о продаже товаров, предположительно похищенных во время массовых протестов. Платформа Vinted уже начала выявлять и удалять такие публикации.

«На прошедших выходных наша команда приступила к выявлению и удалению объявлений, которые могут касаться похищенного имущества, и мы также усилили контроль за подозрительными объявлениями», – сообщили в компании телеканалу BFMTV.