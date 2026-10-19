Азербайджан и ОАЭ намерены расширять военное сотрудничество и обмениваться опытом, в том числе в рамках совместных летно-тактических учений «Встреча соколов – 2026», сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил в Баку перспективы военного сотрудничества с начальником Генерального штаба ВС ОАЭ Исой Сейфом бин Абланом аль-Мазруи.

Гасанов положительно оценил нынешний уровень взаимодействия двух стран и подчеркнул важность его дальнейшего развития. По его словам, учения «Встреча соколов – 2026» помогут укрепить военные связи и повысить возможности вооруженных сил обеих стран. Аль-Мазруи отметил, что совместные учения и взаимные визиты важны для обмена опытом.

Затем начальник Генштаба азербайджанской армии, первый заместитель министра обороны Керим Велиев провел встречу с эмиратским коллегой в Генеральном штабе. Велиев высоко оценил работу военнослужащих, участвующих в учениях, а аль-Мазруи заявил, что у двух стран есть все возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Стороны обсудили состояние и перспективы военных связей, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение визита делегация побывала в Объединенном центре воздушных операций Военно-воздушных сил, где гостям рассказали о его работе.