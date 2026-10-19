Военные Дроновых сил Сухопутных войск Украины вместе с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) эвакуировали раненого пехотинца с позиции с помощью тяжелого гексакоптера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 92-ю ОШБр.

Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) получил ранения на позиции. Из-за активности российских дронов и заминированной местности эвакуировать его с помощью наземного роботизированного комплекса не удалось.

Тогда специалисты роты беспилотных наземных систем 92-й ОШБр решили провести эвакуацию по воздуху. По заявлению военных, это первая в мире подобная операция непосредственно на линии фронта.

Для миссии использовали тяжелый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, который компания предоставила бесплатно.

Военные и разработчики совместно подготовили техническое решение, позволившее тяжелому бомберу удерживать устойчивое положение в воздухе и не переворачиваться во время эвакуации.

Перед операцией они провели испытания на площадках производителя и согласовали действия со смежными подразделениями.

Дроном управлял оператор беспилотника 30-й ОМБр. Операция завершилась успешно: раненый проходит лечение и реабилитацию, его жизни уже ничего не угрожает.