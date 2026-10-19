Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обменялись заявлениями о совместной борьбе с Ираном, пообещав довести начатое до конца.

Опубликовано видео, на котором запечатлен телефонный разговор Нетаньяху с Трампом.

Израильский премьер обращается к американскому президенту со словами: «Дональд, у нас есть дело, которое нужно завершить. Мы завершим его вместе. Мы доведем дело до конца».

Глава израильского правительства заявил, что «вместе мы навсегда устраним иранскую угрозу». Он также призвал избирателей голосовать за партию «Ликуд».

В свою очередь, Трамп назвал Нетаньяху великим воином.