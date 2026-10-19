Папа Римский Лев XIV обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках и возможность прекращения огня для доставки помощи мирным жителям, сообщила пресс-служба Святого Престола.

Телефонный разговор состоялся в понедельник, 19 октября, через несколько дней после беседы понтифика с президентом России Владимиром Путиным.

Во время разговора Лев XIV напомнил о своей просьбе к российскому лидеру о «гуманитарном прекращении огня» в районе Олешек Херсонской области.

«Его Святейшество выразил надежду, что сотрудничество между обеими сторонами позволит обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения. В заключение Святой Отец еще раз подтвердил приверженность Святого Престола содействию диалогу и миру», – говорится в заявлении пресс-службы.

Зеленский, в свою очередь, сообщил в соцсетях, что рассказал понтифику об эскалации со стороны России и постоянных ударах по украинским городам и населенным пунктам.

«Говорили и о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество проинформировал о контактах с российской стороной по этому поводу», – отметил украинский президент.

Стороны также обсудили угрозы безопасности. По словам Зеленского, речь шла в том числе о «периодическом отсутствии предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, что произошло уже трижды за последнее время».