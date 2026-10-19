В столице Албании Тиране во время антиправительственных протестов полицейский загорелся после попадания «коктейля Молотова». Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

На кадрах видно, как полицейский пытается сбить пламя с формы, а затем падает в лужу. О его состоянии не сообщается.

В Тиране протестующие продолжают забрасывать силовиков камнями, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью. Полиция отвечает слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями. Накануне демонстранты подожгли полицейский участок. По словам главы полиции Шкендера Хиты, при нападении пострадали десять сотрудников.

Массовые протесты проходят на фоне недовольства коррупцией, безработицей и проблемами в образовании. Участники акций требуют отставки Эди Рамы, который возглавляет правительство с 2013 года.

Дополнительное недовольство вызвал проект строительства роскошного курорта на побережье с участием Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

