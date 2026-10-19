Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине крупной партии ракет для Patriot, хотя союзники Киева уже оплатили поставку, сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

«У Хегсета на столе лежат контракты на ракеты для Patriot. Он их не подписывает», – рассказал один из украинских чиновников.

По его словам, союзники Киева уже оплатили эти ракеты.

Украинские должностные лица считают, что возможная задержка – еще один пример политического давления со стороны Вашингтона, которое может поставить под угрозу жизни мирных жителей, пишет издание. Вместе с тем официальные лица Украины отказались раскрыть нынешние запасы ракет, сославшись на оперативную безопасность.

«(Украина) никогда не разглашает количество имеющегося у нас оружия, чтобы враг не знал о ситуации», – отметил один из собеседников издания.

Другой высокопоставленный украинский чиновник назвал партию, которая ожидает одобрения Хегсета, «значительной».

«Трудно назвать это «ежемесячной поставкой», поскольку нет установленной нормы относительно того, сколько именно требуется в месяц. Однако это значительный объем», – сообщил источник.

При этом судьба более широкой программы поставок остается не до конца ясной. Представитель НАТО заявил, что поставки по программе PURL продолжаются, в том числе оборудование для противовоздушной обороны. Другой представитель альянса признал, что отдельные поставки могут задерживаться, однако усомнился, что причиной стали политические разногласия.

Украинские чиновники, напротив, считают, что речь идет не об обычных логистических трудностях, а о сознательном решении.