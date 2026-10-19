Суд во Флориде выдал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро по делу о гибели четырех человек при уничтожении двух гражданских самолетов в 1996 году, сообщает NBC.

Кастро, которому 95 лет, подозревают в возможной причастности к атаке. Обвинения также предъявлены еще пяти фигурантам – Лоренцо Альберто Пересу-Пересу, Эмилио Хосе Паласио Бланко, Хосе Фиделю Гуалю Барсаге, Раулю Симанке Карденасу и Луису Раулю Гонсалесу-Пардо Родригесу. По данным следствия, они были пилотами, участвовавшими в операции.

Всем шестерым вменяют четыре эпизода убийства, два эпизода уничтожения самолетов и заговор с целью убийства граждан США.

Инцидент произошел 24 февраля 1996 года. ВВС Кубы сбили два гражданских самолета Cessna 337, принадлежавших базировавшейся в Майами организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue («Братья на помощь»).

Организация искала кубинских беженцев, пытавшихся добраться до США по морю, но также выступала против кубинских властей. В частности, ее участники сбрасывали над Кубой листовки.

В результате атаки погибли четыре человека, находившиеся на борту двух самолетов. Экипаж третьего самолета смог вернуться во Флориду.

Американские власти утверждали, что самолеты были сбиты над международными водами к северу от Кубы. Кубинская сторона заявляла, что деятельность организации угрожала безопасности страны, а самолеты нарушили воздушное пространство Кубы.