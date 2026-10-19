Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обсудил с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin расширение поставок ракет-перехватчиков для Patriot и обслуживание истребителей F-16 на территории Украины. О встрече Зеленский сообщил в социальных сетях.

Он отметил, что системы Patriot и самолеты F-16 играют важную роль в защите Украины от российских баллистических ракет и реактивных «шахедов». При этом с поставками и по тому, и по другому направлению есть трудности.

«Обсудили, как мы можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет», – рассказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает закупить часть новых ракет-перехватчиков.