Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, только если она связана с производством продукции для атак на российской территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан», – сказал Лавров.