Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала еще одного участника поджога четырех автомобилей, совершенного 10 октября в поселке Масазыр Абшеронского района, сообщают азербайджанские СМИ.

Предполагаемого организатора задержали во время авиаперелета из Грузии в Узбекистан, после чего доставили в Азербайджан и арестовали. Остальных участников преступления также задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Всем обвиняемым предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие продолжается. Имена задержанных и мотив преступления не разглашаются.

12 октября СГБ сообщила о задержании заказчиков и исполнителей поджога четырех машин в поселке Масазыр.

Напомним, 10 октября в Масазыре в результате умышленного поджога полностью сгорели четыре легковых автомобиля марок Mercedes, Lada, Hyundai и Renault.