Российский военный спутник «Космос-2612» за несколько дней приблизился к спутнику-радару ICEYE-X36 финско-американской компании ICEYE с сотен километров до десятков метров, сообщает Axios со ссылкой на данные компании LeoLabs, отслеживающей объекты в космосе.

В сообщении компании говорится, что российский аппарат, «вероятно, намеренно приближается» к ICEYE-X36. Во второй половине дня 16 октября спутники разделяли около 4,8 километра, хотя днем ранее расстояние между ними превышало 320 километров. Нидерландский специалист по наблюдению за спутниками Марко Лангбрук оценивал дистанцию в 1–2 километра.

«Это вызывает серьезное беспокойство. Данная операция по сближению проводится без какого-либо согласия с другой стороной. Если ICEYE-X36 действительно используется Украиной, это означает, что спутник одной страны (России) вплотную приближается к аппарату другой страны (Украины), с которой она находится в состоянии войны», – написал Лангбрук.

Аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин в понедельник сообщил, что расстояние между аппаратами сократилось до 26 метров. По его словам, сближение спутников на орбите менее чем на километр «считается критическим».

«А тут еще и летят в несогласованном тандеме. И в этом случае, маневры не случайные, а очень даже осознанные», – отметил Тришкин.

Он также предположил, что подобные маневры могут быть частью нового вида противостояния на орбите, при котором одна сторона вынуждает другую расходовать топливо для изменения траектории спутника. При этом, по словам аналитика, прямое воздействие на чужие аппараты – «ни кинетическими, ни волновыми методами» – опасно, поскольку может расцениваться как акт агрессии.

Неназванный украинский чиновник сообщил Axios, что ВСУ сотрудничают с финской компанией и «используют ее возможности», но не смог подтвердить, задействован ли для этого именно ICEYE-X36.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины в 2024 году заявляли, что почти два года используют космический аппарат ICEYE для выявления «враждебных целей и защиты государства». За это время, по данным ведомства, удалось получить более четырех тысяч снимков «вражеских объектов».

Это не первый случай сближения российских военных спутников с ICEYE-X36. Летом 2026 года, по имеющимся данным, орбиты изменили четыре российских аппарата – «Космос-2610», «Космос-2611», «Космос-2612» и «Космос-2613» – и приблизились к спутнику-радару.