Глава МИД России Сергей Лавров назвал перспективным сотрудничество Москвы и Тегерана в продвижении формата «3+3» на Южном Кавказе.

«Также считаем перспективным сотрудничество России и Ирана по продвижению формата «3+3» на Южном Кавказе, где вместе могли бы собраться и с пользой для сотрудничества и для безопасности региона поговорить в формате Армения, Азербайджан, Грузия вместе со своими соседями Ираном, Россией и Турецкой Республикой», – заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи.