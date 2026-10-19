Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил европейские страны в затягивании войны в Украине и гибели палестинцев и призвал их пересмотреть свою политику.

«Европейцы, как и американцы, страдают от просчетов и ошибочных представлений. Своей ошибочной политикой они несут ответственность за многие войны и проблемы, которые мы наблюдаем по всему миру. Из-за своей ошибочной политики европейцы способствовали затягиванию войны в Украине. Благодаря своей безоговорочной и неизменной поддержке израильского режима они несут ответственность за гибель сотен тысяч палестинцев, в том числе более 80 000 палестинцев только в секторе Газа», – заявил Арагчи на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Тегеране.

По словам министра, ошибочная политика европейских стран спровоцировала многочисленные войны. Последней из них он назвал войну против Ирана, развязанную, по его оценке, в результате серьезного просчета.