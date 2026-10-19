Из-за матча Лиги чемпионов между «Сабахом» и дортмундской «Боруссией» 20 октября в Баку изменят движение 18 автобусных маршрутов, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Ограничения затронут улицу Милли Хямряйлик в районе Бакинского олимпийского стадиона. Автобусы №24, 107, 118A, 118B, 131, 139, 148, 162, 163, 166, 173A, 173B, 197, 198, 204, 216, 217 и M8 временно будут следовать по измененным схемам.