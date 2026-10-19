Азербайджанские и эмиратские военные летчики отработали наступательные и оборонительные операции в рамках учений «Встреча соколов – 2026». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе очередного этапа учений экипажи двух стран обнаруживали условные цели, наводились на них и отрабатывали их нейтрализацию. Военные летчики также выполнили сложные тактические маневры, продемонстрировав возможности боевой авиации.

Учения помогают летчикам совершенствовать тактическую подготовку и учиться быстро принимать решения в сложных условиях. Еще одна задача – обмен опытом и улучшение взаимодействия между экипажами Азербайджана и ОАЭ.

