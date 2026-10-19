В Азербайджане еще семь человек объявлены в международный розыск по делу о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и разжиганию религиозной ненависти, сообщает Генеральная прокуратура страны.

Уголовное дело возбудили 16 октября 2026 года по статьям 281.2, 283.2.1 и 167-3.1 УК АР. Предварительное следствие ведет Следственное управление Генпрокуратуры республики.

В международный розыск объявлены:

Ридван Кая, 1961 года рождения, автор журнала «Haksöz» и интернет-ресурса «Haksöz Haber»;

Закария Джеран, 1981 года рождения, также известный как Абдуллах Имамоглу, автор издания «Köklü Değişim» и ведущий «Değişim TV»;

Фатих Тезджан, 1976 года рождения, основатель интернет-ресурса «Analiz Merkezi» и автор программы «Fatih Tezcan’la Analiz Merkezi»;

Ахмет Шанлы, 1971 года рождения, руководитель юридического бюро «Ahmet Şanlı Hukuk Bürosu»;

Фахреттин Ташкая Сарал, 1971 года рождения, исследователь;

Абдуррахман Тумер, 1975 года рождения, владелец личного профиля в Facebook под именем «Abdurrahman Tumer»;

Алпарслан Танрыкулу, работающий модератором и спортсменом.

По данным Генпрокуратуры, дело связано с распространением материалов, содержащих публичные призывы против государства и разжигающих религиозную ненависть и вражду.

В ведомстве заявили, что продолжают принимать предусмотренные законом меры для защиты конституционного строя, общественной безопасности, прав и свобод граждан, а также предотвращения религиозного радикализма и экстремизма.