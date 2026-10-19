Еврокомиссия отвергла предложение США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине, заявив, что санкции против России должны оставаться в силе до полного прекращения конфликта. Об этом на брифинге сообщила представитель ЕК Паула Пинью.

«Председатель (Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения конфликта», – подчеркнула она.

Пинью также отметила, что на саммите Евросоюза 15–16 октября участники выразили разочарование решением США смягчить ограничения против России и начать закупки российского дизельного топлива.

По словам представительницы ЕК, Брюссель по-прежнему выступает за согласованные санкционные меры со стороны ЕС и США. Эти ограничения должны побудить Россию согласиться на прекращение боевых действий на условиях Киева, пояснила она.