Последний кризис в отношениях между США и Украиной во многом напоминает самые мрачные дни 2025 года. Скандальная перепалка в Овальном кабинете между Джей Ди Вэнсом, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, транслировавшаяся по телевидению, усилила опасения, что Америка теперь встала на сторону России. Эти тревоги вновь обострились после саммита Трампа и Путина на Аляске.

На предыдущие кризисы европейские лидеры реагировали настойчивыми попытками найти подход к Трампу. Они демонстрировали поддержку Зеленскому и инструктировали его, как проявлять благодарность и вести себя примирительно в общении с американским президентом. Одновременно европейцы буквально засыпали Трампа телефонными звонками и лестью, пытаясь смягчить наиболее жёсткие аспекты американской политики.

Однако на этот раз ситуация выглядит иначе. Зеленский стал гораздо менее сдержанным в своих высказываниях о Трампе. Он прямо обвинил США в ограничении спутниковых услуг на территории Украины.

Украинцы также проигнорировали требование Вашингтона прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. В минувшие выходные были нанесены одни из самых масштабных ударов по нефтяным объектам Санкт-Петербурга.

Резкие заявления Зеленского, вероятно, во многом продиктованы гневом и разочарованием. Однако за изменением его риторики, по всей видимости, стоит и определённый политический расчёт.

На фоне падения рейтингов Трампа и перспективы поражения республиканцев на промежуточных выборах обращение непосредственно к американскому обществу, в обход президента и его окружения, может оказаться оправданной стратегией.

В ходе предвыборной кампании даже некоторые кандидаты от Республиканской партии поставили под сомнение планы Трампа закупать российское дизельное топливо. Опросы показывают, что американцы не разделяют восхищения Трампа Владимиром Путиным.

Серьёзные изменения происходят и в европейском подходе к России. В европейских столицах укрепляется консенсус относительно того, что лидеры континента больше не могут мириться с ситуацией, при которой переговоры с Путиным ведут исключительно американцы.

Каналы связи с российской стороной уже открыты, и в ближайшее время может состояться телефонный разговор между европейскими лидерами и Путиным.

Пересмотр подхода отражает убеждение, что попытки задобрить Трампа становятся всё менее эффективными. Особенно с учётом того, что президент США сосредоточен на промежуточных выборах и раздражён тем, что считает нежеланием Европы помочь ему в конфликте с Ираном.

Европейцы также опасаются, что американская политика в значительной степени определяется стремлением заключать коммерческие сделки с Россией, а не последовательным видением архитектуры безопасности.

В настоящее время европейская стратегия опирается на два основных направления — поддержку Украины и санкции против России.

Оба направления считаются критически важными, особенно на фоне ослабления американской поддержки Киева. Однако непосредственное участие Европы в миротворческих усилиях также всё чаще рассматривается как необходимость.

Тем более что после прекращения финансовой помощи со стороны США именно европейские средства позволяют Украине поддерживать свою экономику и государственные институты.

Европейцы, по всей видимости, уверены, что Путин будет готов к переговорам. Однако, как считается, сам российский лидер продвигает идею трёхстороннего саммита с участием Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Подобная встреча отвечала бы российским претензиям на статус великой державы и одновременно позволила бы исключить Украину и её важнейших сторонников из переговорного процесса.

Осторожность Москвы в отношении диалога с европейцами может усиливаться и из-за предложений, которые потенциально окажутся на столе переговоров.

Если переговоры европейских лидеров с Путиным состоятся, российскому президенту, вероятно, предложат два возможных пути к миру.

Первый предполагает замораживание конфликта по нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Второй вариант предусматривает передачу России оставшейся части Донбасса, которая находится под контролем Украины, но при этом Украина получит возможность вступить в НАТО.

Оба варианта часть украинского общества воспримет как предательство. Однако, учитывая сильное стремление украинцев к миру, Зеленский, возможно, сумеет убедить население принять любой из них.

При этом европейцы гораздо меньше уверены в готовности Путина согласиться хотя бы на один из предложенных вариантов. Тем не менее они считают важным начать прямой диалог с российской стороной.

Параллельно с пересмотром дипломатической стратегии в Европе усиливается стремление снизить зависимость от США в критически важных технологических сферах — прежде всего в области спутниковых услуг, предоставляемых системами Starshield и Starlink.

В этом месяце две финские компании — Nokia и Iceye — объявили о партнёрстве по разработке спутниковых коммуникационных сетей для военных и гражданских нужд.

Однако первые запуски ожидаются не ранее 2028 года, поэтому решить нынешние проблемы Украины этот проект не сможет.

Пока правительство Зеленского по-прежнему в значительной степени зависит от американских спутниковых возможностей — как для защиты от атак, так и для получения разведывательной информации, необходимой при проведении наступательных операций.

Более того, украинцы не теряют надежды убедить США расширить спутниковую поддержку, что позволило бы им наносить удары по позициям запуска ракет в глубине российской территории.

Столь высокая зависимость Украины от американских технологий, казалось бы, должна подталкивать Зеленского к тому, чтобы продолжать максимально заискивать перед Трампом и Илоном Маском в надежде, что те смягчат свою позицию и предоставят Киеву необходимую помощь.

Однако украинский лидер выбрал прямо противоположный путь. Он даже публично допустил возможность того, что Соединённые Штаты могут непосредственно встать на сторону России против Украины.

«Он полностью перешёл на позиции Карни», — так охарактеризовал новую линию Зеленского один высокопоставленный европейский политик, имея в виду премьер-министра Канады Марка Карни.

Безусловно, это рискованная стратегия. Но Трамп оставил украинцам не так уж много более привлекательных вариантов.