Требование президента Украины Владимира Зеленского выделить Украине еще €70 млрд поставило европейские страны в тупик – часть из них уже отказалась участвовать в займе, пишет La Repubblica.

По данным издания, у европейских чиновников сейчас нет свободных средств, которые можно было бы направить Киеву.

«Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica слова высокопоставленного чиновника Европейского совета.

Ситуацию осложняет то, что всего несколько месяцев назад страны ЕС уже согласовали выделение Украине €90 млрд. Эти средства должны поступить Киеву в течение ближайших двух лет.

Среди стран, которые сразу отказались участвовать в новом займе, газета называет Венгрию, Чехию и Словакию.

Дополнительные трудности возникают и в странах, где в ближайшее время пройдут выборы. Речь идет об Испании, Франции, Италии, Греции и Польше. Как отмечает La Repubblica, их руководству становится все сложнее объяснять избирателям необходимость дальнейшего финансирования Украины.