Азербайджан и ОАЭ обсудили совместные военные учения и дальнейшее сотрудничество военно-воздушных сил, сообщает Минобороны Азербайджана.

Командующий ВВС Азербайджана Намиг Исламзаде в понедельник встретился с делегацией ОАЭ во главе с командующим ВВС и ПВО страны Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси.

Стороны обсудили совместные учения, в которых участвуют военнослужащие двух стран, а также планы по дальнейшему развитию военного сотрудничества.

После встречи делегация ОАЭ посетила штаб учений, где ознакомилась с современными системами управления и авиационной техникой.