Азербайджан вошел в список стратегических партнеров Польши, представленный Министерством иностранных дел страны. Об этом сообщает польский портал Defence24.

Как отмечается в статье Михала Гурского, статус стратегического партнера предполагает особую значимость сотрудничества для внешней политики Польши, а также координацию действий по международным вопросам и в сфере безопасности.

Помимо Азербайджана, в список вошли США, Канада, Украина, Турция, Китай, Южная Корея, Япония, Индия, Франция, Великобритания, Швеция, Румыния, Нигерия и Сенегал.