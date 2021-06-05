Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Руслана Курбанова, который был участником инцидента с сотрудниками ДПС в деревне Мошково. Там во время задержания 28 мая молодые люди оказали гаишникам сопротивление, в результате чего один из стражей порядка выстрелил водителю-азербайджанцу Векилу Абдуллаеву в голову.

«Суд избрал Курбанову Р.З. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Курбанова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

Новосибирский городской суд принял решение заключить под стражу уроженца Азербайджана Илькина Исмаилова — фигуранта уголовного дела о нападении на сотрудника ДПС Новосибирской области Александра Гусева, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева.

Дело, по которому арестован Исмаилов, было возбуждено накануне по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, который взял новосибирскую историю под личный контроль. Исмаилову вменяют применение насилия и оскорбление сотрудника полиции, находившегося при исполнении. Ведет дело центральный аппарат Следственного комитета, базирующийся в Москве.

Minval.az