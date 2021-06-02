Найдено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести в период Отечественной войны.

Об этом сообщил брат шехида, слова которого приводит АПА.

Останки жителя поселка Муровдаг Гейгельского района Вердиева Эльданиза Рабил оглу 1999 года рождения было обнаружено в муровдагском направлении.

Шехид будет похоронен в Аллее шехидов Гейгельского района.

Отметим, что 27 сентября 2020 года солдат-сверхсрочник азербайджанской армии Вердиев Эльданиз Рабил оглу принял участие в боях за освобождение территорий, оккупированных Арменией. Он пропал без вести 27 сентября во время боев за Муровдаг.

Minval.az