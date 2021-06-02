Чувство стыда связано с ощущением нравственной неприемлемости действий или явлений. Его, как правило, переживают люди совестливые и ответственные, которым присуще думать не только о себе, но и о других.

В реальной жизни бывает и такое, когда чувством стыда манипулируют совершенно бессовестные и непорядочные люди. На словах выдают себя за гуманистов, отзывчивых и сердобольных, а в действиях реализуют исключительно шкурные интересы.

Перед парламентскими выборами третий президент Армении Серж Саргсян вдруг проникся чувством обиды, вспомнил о нелегкой судьбе армянских солдат, которых будто бы унижают азербайджанские военные. Негодование экс-президента вызвано тем, что премьер Никол Пашинян ничего не делает, чтобы отстоять честь и достоинство своего солдата.

К выборам поверженный политик, как видится, готовится основательно, дабы осуществить вожделенный реванш. Взывает к совести сограждан, стыдит конкурента, чтобы заручиться симпатиями избирателя.

Но он возбуждает жалость соотечественников не из сострадания к военнослужащим, а исключительно ради своей победы.

Бесконечные шулерские кульбиты в ходе переговоров с азербайджанской стороной, косяки в ходе небольшого премьерского срока перед падением во всех гранях обнажили его способность манипулировать сознанием масс, водить общество за нос, озвучивая пустые обещания.

Прошло не так много времени, чтобы сегодня представлять себя в благообразном обличии. Армянский избиратель не с чужих слов знает пороки Саргсяна, который отличился поистине хищническим аппетитом за годы пребывания во власти.

Он сам, его люди, побив рекорды казнокрадства, предопределили политическое фиаско собственной команды. Чтобы себя обелить, заработать индульгенции рядовых граждан, Саргсян пускает всех собак на Пашиняна, видя в этом свой шанс. И снова в силе его чудовищная ложь и примитивные инсинуации.

Мало того, что человек, возглавляющий избирательный блок «Честь имею», именует заклятого врага «бесстыжим», вменяя ему в вину ответственность за все пороки нынешнего состояния страны, он же обвиняет Пашиняна в поражении армянской армии, введя в заблуждение сограждан и сообщество.

Смысл и сущность претензий Саргсян это не просто громкие эпатажные выпады, это еще и многомерный демагогический контент. Вот что он заявил в адрес противника на встрече с избирателями: «Вели бы себя по-человечески, как подобает союзнику, Россия продолжала бы оказывать военно-техническое сотрудничество, дала бы огромное количество вооружений, как было в наше время. Вы прекрасно знаете, что боеспособность армии зависит не только от вооружений, но и от тех, кто умеет ими пользоваться, нужен боеспособный солдат, вот чем он должен был заниматься».

Если разобрать все по полочкам, в одном блоке обвинений содержатся несколько нестыковок. Прежде всего, нужно сказать, что Россия снабжала Армению современным оружием постоянно, в том числе, перед началом военной кампании 2020 года и в ходе боевых действий. Сетовать на то, дескать, Москва наказала Пашиняна за нелояльность, отказав в поставках, чистой воды неправда.

Россия всегда подпитывала своего союзника стратегическими ресурсами, прекрасно зная, что возмутителем стабильности на Кавказе является Ереван. Но от этого российские менеджеры не стали более рассудительными и адекватными.

Ереван, получая от сюзерена все необходимое, всегда с большой тоской смотрел на Запад, выжидая момент для измены.

Что до поражения в войне, то причины и следствия указывают на совершенно иные мотивы. Разложение армянской армии началось не во времена Пашиняна, а гораздо раньше.

Громкие скандальные истории с вселенским воровством, хищением солдатских пайков, откатами и отмываниями средств из бюджета и многие другие позорные недостатки расцвели пышным цветом как раз во времена президентства Сержа Саргсяна.

Пашинян же надавил на больную мозоль своих предшественников не только тем, что провалил военную кампанию, а тем, что санкционировал расследования многочисленных преступлений, нити которых вели и до сих пор ведут к Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну.

Придя во власть, Пашинян на ходу стал менять внешнеполитические парадигмы, веря в свою политическую состоятельность. Ему казалось, что обладает достаточным ресурсом маневренности, и судьба геополитического трансфера окажется делом времени. Просчитался. Поменять коней на переправе не удалось, потому остался с носом.

К месту вспомнить, что заигрывания Еревана с Западом начались еще при Саргсяне, который лелеял мечту обзавестись мощной поддержкой Европейского Союза посредством подписания соглашения об ассоциированном членстве. Вашингтон приветствовал тот порыв.

Но третьему президенту не хватило мужества осуществить задуманное, к тому же Москва приструнила его по полной.

Может, Серж Азатович полагается на короткую память соотечественников, выступая сегодня в роли мудреца-спасителя, но люди-то все помнят и припоминают.

Распущенность саргсяновской камарильи подвела под венец жизнь сограждан. Они разуверились в порядочности власти, которая на глазах процветала за счет хищнического присвоения народного добра.

И когда третий президент пытается убедить сограждан в том, что он «всегда стоял рядом с армией, … и 30 лет азербайджанец не рисковал, что-либо сделать, а теперь берет в плен армян на их же территории», он топорно блефует.

Стоял он не рядом с армией, а над нею, ибо лично контролировал навигацию денежных потоков, с помощью кадровых перестановок банально тасовал «колоду» мошенников. Собственно, этот расклад на его беду и дал трещину.

Армянскую армию привел к поражению не только Никол Пашинян, но и коронованные бандиты сепаратистской бражки во главе с Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном, которым не хватило мудрости оценить по достоинству ход процессов в развитии.

Переоценив себя, они стоят с голым задом на виду всего сообщества.

А Азербайджан оказался на высоте положения, потому что фактором явного действия стал политический и военный талант президента Ильхама Алиева, слово и позицию которого не смогли расшифровать неэффективные армянские лидеры. Лавров досталось всем по заслугам.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az