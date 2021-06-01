Совокупное состояние миллиардеров из РФ за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина РФ.

Шестое место рейтинга занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его богатство выросло на 2,82 миллиарда, до 20,1 миллиарда долларов.

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