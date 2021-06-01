2 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер, вечером он сменится на северо-западный.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку-18-20, днем — 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем — 40-45 процентов.

2 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az