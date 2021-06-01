Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram сделала публикацию в связи с 1 июня — Международным днем защиты детей.

В тексте публикации говорится:

«Сегодня – 1 Июня – Международный день защиты детей. Искренне поздравляю всех детей по случаю этого светлого, прекрасного дня! Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! Пусть Всевышний оберегает детей от всех бед и невзгод!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az