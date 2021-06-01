Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений «Anatolian Phoenix-2021».

Как сообщили в Министерстве обороны, сначала гости понаблюдали за показательными полетами самолетов F-5 и F-16 авиагрупп «Solo Türk» и «Türk Ulduzları» ВВС Турции.

Затем состоялся брифинг, посвященный целям учений, подготовке и размещению личного состава, привлеченным силам, выполняемым задачам, полетам и применению авиационных средств. Гости познакомились с задействованным в учениях личным составом, осмотрели авиационные средства и понаблюдали за практическим выполнением поставленных задач.

Привлеченные к учениям составы выполнили задания по различным эпизодам.

Руководство учений высоко оценило уровень профессионализма военнослужащих ВВС и спецназа ВМС Азербайджана.

Minval.az