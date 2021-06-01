Грузия со вторника открыла свои сухопутные границы для путешественников, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Как отметил глава правительства Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, открытие границ будет способствовать росту числа туристов, что в свою очередь положительно скажется на экономическом росте. «Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма. Естественно, что открытие границ с завтрашнего дня станет еще одним важным стимулом в направлении восстановления нашей экономики», — сказал Гарибашвили в понедельник.

Для граждан России, желающих посетить Грузию в туристических целях, со вторника открыт единственный действующий на сегодня таможенно-пропускной пункт Казбеги — Верхний Ларс. В Грузию из РФ, а также из Армении, Азербайджана и Турции смогут попасть те туристы, которые уже прошли полный курс вакцинации и вдобавок на границе предъявили справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Того, кто не прошел полный курс вакцинации, смогут впустить в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а также с тем условием, что на третий день пребывания в республике он еще раз сдаст тест на коронавирус.

Граждане России, как и Армении, Азербайджана, Турции с 1 февраля уже могли посещать Грузию в туристических целях, но лишь через воздушную границу. Правила въезда те же — полный курс вакцинации или справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Со вторника также ресторанам, кафе и барам в Грузии разрешено рассаживать гостей в закрытых залах.

Minval.az